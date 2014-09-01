Дорога к альплагерю «Безенги» восстановлена в кратчайшие сроки





Дорога к альплагерю «Безенги» восстановлена в кратчайшие сроки. Селевой поток сошел вчера вечером. В десятом часу ночи в региональное управление МЧС поступило сообщение о том, что в Безенгийском ущелье сошел сель: никто не пострадал, грязевые массы перекрыли дорогу. Работы по ее расчистке начались в 6 утра. Дорогу восстановили быстрее, чем планировали, отмечают специалисты. Не понадобились и экстренные меры по эвакуации гостей. К полудню поток туристов в альплагерь «Безенги» возобновился. Безенгийское ущелье, наряду с Приэльбрусьем, – одно из самых посещаемых мест в Кабардино-Балкарии. Удивительные пейзажи, чистый горный воздух. Только природа не всегда благодушна. Потому в период селевой опасности спасатели республики ведут круглосуточное наблюдение за склонами, изучают состояние рек и погодные условия. Чтобы в кратчайшие сроки предупредить о возможной опасности и максимально снизить ее риски.