Дополнительные места в детский сад… — 2019.11.21

В Баксане при шестой общеобразовательной школе возводят ясельный корпус на 60 малышей до трех лет. Строительство ведется в рамках национального проекта «Образование».

Здесь откроют 6 групп. Все оборудуют по современным требованиям: спальные, комнаты для игр и занятий, столовые, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет… Возведение корпуса очень своевременно, считают педагоги. За счет новых помещений, в том числе решится вопрос нехватки кабинетов для начальных классов.

Фундамент подрядчики начали закладывать в октябре. Сейчас бригада готовится к новому этапу строительства. Во двор уже завезли весь необходимый материал.

Работы в зимний сезон не остановятся, пообещали строители, к новому году возведут стены и перекроют крышу. Здание будет одноэтажным. Сдать в эксплуатацию объект планируют в следующем году.