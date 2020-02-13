Дома и огороды защищены от паводков

На реке Псыгансу идет реконструкция берегоукрепительного сооружения протяженностью 650 метров. Из-за разрушения прежней дамбы около 20 домовладений, расположенных в низине, почти каждый год затапливало. Хотя в последние годы река присмирела, опасность все равно сохранялась. Минприроды Кабардино-Балкарии включило гидротехническое сооружение в число объектов, которые нужно реконструировать. К работам приступили в ноябре прошлого года. За несколько месяцев углубили и расширили русло, увеличили высоту дамбы и основательно укрепили ее. На данный период по всему участку устанавливаются бетонные плиты, которые будут предохранять почву от размыва. По плану реконструкцию берегоукрепительного сооружения на реке Псыгансу должны завершить в конце этого года. Но работы идут с опережением графика, и в подрядной организации обещают сдать объект в эксплуатацию к лету.