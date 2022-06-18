ДОЛГОЖДАННАЯ «ЕЛИЗАВЕТА» И ЕЩЁ 200 ЧАСОВ ПРЕМЬЕР: ВГТРК ОБЪЯВЛЯЕТ КАМПАНИЮ «СМОТРИМ ЛЕТОМ»

Более 200 премьерных часов кино, сериалов, документальных и анимационных фильмов появится этим летом в свободном и бесплатном доступе на медиаплатформе ВГТРК «Смотрим», крупнейшем агрегаторе профессионального медиаконтента в русскоязычной цифровой среде. Кампания «СМОТРИМ ЛЕТОМ» (SMOTRIM.RU/LETOM) стартует в ночь на субботу 18 июня и продлится до конца августа. Открывает летнюю кампанию «Смотрим» премьера масштабной 12-серийной исторической драмы «ЕЛИЗАВЕТА» (производство «Cosmos studio», 2021 г.). Захватывающую историю восхождения на трон юной Елизаветы (Юлия Хлынина), дочери Петра I (Александр Балуев), полную непростых выборов между верностью и предательством, зрители ожидали в эфире с начала марта, но показ был отложен. Этим летом подписчики и пользователи платформы «Смотрим» смогут, наконец, посмотреть самый ожидаемый сериал текущего года в любом предпочитаемом формате: через приложение «Смотрим» для телефонов, планшетов и Смарт-ТВ или на веб-версии, доступной на Smotrim.ru/Смотрим.рф, специально полностью обновлённой к старту кампании. Первые эпизоды исторической драмы в любой из сред будут открыты для неограниченного просмотра в ночь на субботу 18 июня 2022 года. Кроме «Елизаветы», в рамках контентной кампании «Смотрим летом» зрителей ждёт ещё 15 премьерных сериалов разных жанров, среди которых классические драмы («Цена молчания», «Вспомни меня»), современные и ретро-мелодрамы («Завод», «Розы на стекле»), захватывающие детективы («Угрозы», «Зацепка»), мистический триллер («Ловец снов»), биографическая драма («Эйнштейн. Теория любви»), а также полнометражные фильмы именитых режиссёров, среди которых (драма режиссера Дмитрия Месхиева «Два билета домой»). Для поклонников качественной документалистики этим летом «Смотрим» предложит подборку премьерного российского и зарубежного документального кино, в том числе («Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за Россию», «Таблоид»). Не забыты и интересы юных пользователей: новые выпуски приключений любимых героев современной отечественной анимации этим летом «Смотрим» всей семьёй. Концепция медиаплатформы ВГТРК охватывает гораздо больше зрительских потребностей, чем просто онлайн-кинотеатр. Кроме огромной киносериальной библиотеки, «Смотрим» предлагает все жанры и типы профессионального аудиовизуального контента, объединённые в тематические кластеры: — информационный кластер «СМОТРИМ ВЕСТИ» (SMOTRIM.RU/VESTI) в режиме реального времени агрегирует весь информационный медиаконтент, производимый ВГТРК во всех регионах России. — стримминговый кластер «СМОТРИМ ЭФИР» (SMOTRIM.RU/EFIR) обеспечивает доступ к потоковой трансляции федеральных и региональных телерадиоканалов ВГТРК, основных федеральных вещателей, а также региональных телеканалов, выбравших «Смотрим» одной из платформ распространения вещания в цифровой среде. — архивный кластер «СМОТРИМ ТВ СССР» (SMOTRIM.RU/FOND) - уникальный архив ГОСТЕЛЕРАДИОФОНДА за последние 60 лет. Александр Нечаев, заместитель Генерального директора ВГТРК, комментирует: «К запуску кампании «Смотрим летом» мы полностью обновили приложение и веб-версию платформы, постаравшись сделать их максимально удобными для наших пользователей в России и за её пределами. Постепенно к редакционной работе подключаются филиалы в регионах, а они у ВГТРК есть во всех субъектах России. Это значит, что каждый пользователь «Смотрим» получает доступ не только к федеральному, но и локальному медиаконтенту, регионализированному вещанию, в которое интегрированы новости и актуальная информация каждого города или региона нашей огромной страны. Ну и СМОТРИМ ЛЕТОМ двести премьерных часов, начиная с долгожданной «Елизаветы» — для всех, бесплатно и без регистрации. Осенний пакет премьер уже формируется». Промо-материалы: https://disk.yandex.ru/d/v1stxuj225G9BA (фото телеканала «Россия»).