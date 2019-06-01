Документацию для возобновления добычи на Тырныаузском месторождении вольфрама и молибдена в Кабардино-Балкарии готовят иностранные специалисты — 2019.06.10





Техническое обоснование работ, которое станет основой для проектирования и начала строительства нового комбината, будет готово в течение месяца. Об этом заявлено на правительственном часе в Парламенте республики. Отмечено, что Ростех уже приобрел в собственность горные выработки и приступил к подготовке производственной площадки. Напомню, что дочернее предприятие Ростеха — Эльбрусский комбинат — в конце 17 года выиграл тендер на покупку лицензии для добычи и переработки руды на Тырныаузском месторождении.