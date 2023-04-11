Доходы республиканского бюджета в 22-м году составили почти 65 млрд рублей

Об этом говорили во время встречи Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и председателя Контрольно-счетной палаты Дины Кясовой.
Обсудили итоги работы ведомства в прошлом году, а также проанализировали исполнение бюджета региона. Отмечено, что наблюдался рост собственных доходов и сокращение госдолга в отчетном периоде.
Казбек Коков подчеркнул, насколько важно эффективно использовать средства, направленные на реализацию нацпроектов и улучшение качества жизни людей. Глава Кабардино-Балкарии поручил усилить контроль за исполнением республиканского бюджета.
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