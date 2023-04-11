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Доходы республиканского бюджета в 22-м году составили почти 65 млрд рублей

Доходы республиканского бюджета в 22-м году составили почти 65 млрд рублей

11.04.2023 | 17:44
Об этом говорили во время встречи Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и председателя Контрольно-счетной палаты Дины Кясовой. Обсудили итоги работы ведомства в прошлом году, а также проанализировали исполнение бюджета региона. Отмечено, что наблюдался рост собственных доходов и сокращение госдолга в отчетном периоде. Казбек Коков подчеркнул, насколько важно эффективно использовать средства, направленные на реализацию нацпроектов и улучшение качества жизни людей. Глава Кабардино-Балкарии поручил усилить контроль за исполнением республиканского бюджета.   https://t.me/vestikbr
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