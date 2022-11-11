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Доходы казны Кабардино-Балкарии выросли на треть

Доходы казны Кабардино-Балкарии выросли на треть

11.11.2022 | 22:12
Отчет об исполнении бюджета Кабардино-Балкарии за девять месяцев этого года представила министр финансов Елена Лисун. Доходы казны превысили 44 с половиной млрд рублей. Это на 27 процентов больше, чем в январе-сентябре 2021-го. Поступления из федерального бюджета также почти на треть больше прошлогодних показателей. Положительная динамика по всем налоговым доходам. Расходы бюджета – менее 43 с половиной млрд рублей. И сегодня же кабинет министров упростил порядок выплаты господдержки на улучшение жилищных условий молодым семьям. За составление списков получателей отвечают органы местного самоуправления. Новый порядок, по словам министра строительства и ЖКХ КБР Алима Бербекова, позволит увеличить количество молодых семей, претендующих на господдержку при покупке или строительстве жилья.   https://t.me/vestikbr
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