Доходы бюджета республики в минувшем году выросли на четверть

В денежном выражении доходы приблизились к 65-ти миллиардам рублей. По исполнению различных параметров бюджета эффективность растет, и такая тенденция наблюдается вот уже пять лет, отметил премьер-министр Алий Мусуков.
Министр финансов республики Елена Лисун сообщила, как был исполнен бюджет республики в 22-м году. По ее словам, на субсидирование малого и среднего бизнеса и на стимулирование самозанятости направили больше трех миллиардов рублей.
Министр строительства и ЖКХ Алим Бербеков сообщил, что в список жилых строений, которые нуждаются в капремонте, будут включены 54 многоэтажки. Также руководитель ведомства добавил, что в перечень домов, которые подлежат расселению из-за аварийности, внесены уточнения.
Добавили три здания в Янтарном и Псыкоде. Живут в них 132 человека. А еще обсудили вопросы оказания материальной помощи отдельным категориям граждан.
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