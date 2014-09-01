Доехать до курорта Приэльбрусье в КБР туристы теперь могут по единому билету





С начала лета россияне могут воспользоваться единым билетом для поездок в Приэльбрусье, сообщили в федеральном Минтрансе. Система обеспечит проезд на поезде, самолете и автобусе. Пересадочным транспортным узлом станут Минеральные Воды. Именно туда – на железнодорожный вокзал или в аэропорт – станут прибывать отдыхающие, чтобы затем отправиться к высочайшей точке Европы. В Минтрансе России считают, что единый билет упростит перевозку и поможет сократить время в пути. А эти факторы, несомненно, важны для привлечения туристов. Купить документ на поезд и автобус можно в кассах железнодорожных вокзалов, в представительствах Федеральной пассажирской компании, а также на сайте РЖД. Проездной документ на самолет и автобус можно оформить через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты. Из Минеральных Вод туристов будут развозить по маршруту «Нейтрино — Эльбрус — Тегенекли — Байдаево — Иткол — Чегет — Терскол – Азау».