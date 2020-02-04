До пятидесяти тысяч рублей для физических лиц и до ста пятидесяти – для юридических





Такие штрафы предлагают ввести депутаты Госдумы за нарушение тишины в многоэтажках в ночное время, сообщают федеральные СМИ. Инициативу в ближайшее время намерены внести на рассмотрение нижней палаты российского парламента. Сейчас в нашей стране работают лишь региональные правовые акты о тишине. по замыслу авторов, изменения в федеральное законодательство позволят привести нормы к единому знаменателю. При этом шумом не намерены считать детский плач или звук шагов соседей, живущих сверху. А вот владельцы кафе и магазинов, расположенных в многоэтажках и мешающих людям спокойно спать ночью, могут быть не только серьезно оштрафованы, но и закрыты – сроком до 90 дней. Мы решили узнать, как относятся жители республики к такому усилению ответственности и провели опрос на улицах Нальчика.