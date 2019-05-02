До основной волны ЕГЭ – меньше двух недель. Сейчас самый «горячий» этап подготовки — 2019.05.16





У каждого свои методы. Кто-то занимается самостоятельно и штудирует учебники, кто-то обращается за помощью к специалистам. Уже сегодня можно проверить свои знания и узнать на сколько баллов рассчитывать. Стартовали, так называемые, «тренировочные» экзамены. Участников зарегистрировали, проинструктировали, рассадили и раздали задания. С этого момента почти 4 часа на работу. Накануне ребята сдавали русский язык, сегодня английский, причем устную часть. Результаты пробных работ будут опубликованы на официальном сайте в течение двух недель.