До Нового года осталось меньше двух недель, а на термометрах – весенние показатели.

Причиной несезонной погоды стало влияние теплых и влажных воздушных масс, который пришли в северокавказский регион с Атлантики. Они же пока блокируют продвижение арктических циклонов, которые господствуют на севере России, отмечают в Гидрометцентре Кабардино-Балкарии. Самый жаркий день будет в четверг, ожидается 12-17 градусов тепла. В ближайшие дни температура особо не изменится: днем от 5 до 10 градусов тепла, ночью – невысокие показатели, ниже ноля.