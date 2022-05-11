До конца мая жители КБР могут проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2023 году

Сквер на ул. Тарчокова и аллея возле 29-й школы между домами – она же – Сиреневый бульвар... Одна из точек, где можно проголосовать за объекты для будущего благоустройства, у центрального входа в Атажукинский сад. Место людное, говорят волонтеры проекта, желающие проголосовать есть. Среди них – и Астемир Бачиев, который также – за Сиреневый бульвар. Еще одна волонтерская точка – напротив пл.Абхазии. Рядом – автобусная остановка, торговые центры и кафе. Проходимость высокая, голосуют люди разных возрастов. От выбора жителей Нальчика зависит, какую территорию благоустроят уже в 23 году, рассказывают горожанам активисты. По всей Кабардино-Балкарии на голосование выставлены 27 общественных пространств и 10 дизайнерских идей по преображению территорий. Собирать мнения продолжат до конца мая.