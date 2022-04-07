До конца мая газовая служба КБР бесплатно установит приборы учета в домах жителей республики

До конца мая газовая служба Кабардино-Балкарии бесплатно установит приборы учета ресурса в домах и квартирах жителей республики. Акцию посвящают Дню Победы и священному для мусульман месяцу Рамадан. В компании-поставщике посчитали, что участниками могут стать примерно две тысячи семей. Речь идет о людях, для которых наличие газового счетчика является обязательным. По словам сотрудников службы, стоимость работ по установке прибора – примерно 10 тысяч рублей, но в рамках акции это сделают бесплатно. Собственник жилья только должен сам купить счетчик. Добавлю, что акция распространяется на абонентов, которые намерены установить такой механизм впервые. Желающим нужно подать заявку в филиал компании «Газпром газораспределение Нальчик» по месту жительства.