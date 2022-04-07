home
Главная
>
Новости
>
До конца мая газовая служба КБР бесплатно установит приборы учета в домах жителей республики

До конца мая газовая служба КБР бесплатно установит приборы учета в домах жителей республики

07.04.2022 | 15:49
До конца мая газовая служба Кабардино-Балкарии бесплатно установит приборы учета ресурса в домах и квартирах жителей республики. Акцию посвящают Дню Победы и священному для мусульман месяцу Рамадан. В компании-поставщике посчитали, что участниками могут стать примерно две тысячи семей. Речь идет о людях, для которых наличие газового счетчика является обязательным. По словам сотрудников службы, стоимость работ по установке прибора – примерно 10 тысяч рублей, но в рамках акции это сделают бесплатно. Собственник жилья только должен сам купить счетчик. Добавлю, что акция распространяется на абонентов, которые намерены установить такой механизм впервые. Желающим нужно подать заявку в филиал компании «Газпром газораспределение Нальчик» по месту жительства.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных