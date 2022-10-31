До конца 2024 года в КБР построят 15 и отремонтируют 40 школ

Глава КБР Казбек Коков провел еженедельное совещание штаба по вопросам капитального строительства, где обсуждены результаты мониторинга строительства социальных объектов, сообщает пресс-служба руководителя региона. В Кабардино-Балкарии в этом году в рамках национальных проектов и государственных программ возводится, ремонтируется и реконструируется 123 объекта. Часть из них уже введена в эксплуатацию. В конце года будут сданы еще 11 объектов капитального строительства. Мониторинг хода строительных работ осуществляется ежедневно в режиме онлайн. Профильные министерства и муниципальные администрации по поручению Главы республики постоянно следят за соблюдением сроков и качеством проводимых работ. В совещании приняли участие первый заместитель Председателя Правительства КБР Муаед Кунижев, министр строительства КБР Алим Бербеков. Акцент был сделан на строительстве школ. В этом году планируется завершение строительства образовательных учреждений в Прохладном, Нарткале и Кубе общим количеством на 1 785 мест. Школы возводятся в рамках государственный программы РФ «Развитие образования». Кроме того, в Прохладном строят еще одну школу и одно общеобразовательное учреждение капитально ремонтируют. В Нарткале, помимо строящейся школы, ремонтируются четыре, а в 2023 году там же начнется строительство еще одного образовательного учреждения. В селении Куба строят новый корпус для школы №1. Всего в 2023-2024 годах в республике будет построено 15 школ и отремонтировано около 40 общеобразовательных учреждений. Глава КБР Казбек Коков отметил, что строительство и ремонт общеобразовательных школ — это только часть большой комплексной работы в сфере образования. «Оснащаем наши школы, включая столовые, спортивные залы, кабинеты труда и лаборатории, новым оборудованием и мебелью. Внедряем возможности информационных технологий, чтобы сделать образовательные ресурсы доступными для школ в отдаленных населенных пунктах. Открываем в школах «Точки роста» и обучаем наших учителей, поощряем за достижения и их, и учеников. Все это является базой для главного — совершенствования учебного процесса, повышения качества образования и уровня знаний наших детей», — подчеркнул руководитель республики.