home
Главная
>
Новости
>
До конца 2024 года в КБР построят 15 и отремонтируют 40 школ

До конца 2024 года в КБР построят 15 и отремонтируют 40 школ

31.10.2022 | 22:04
О деталях сегодня говорили на совещании в штабе по вопросам капитального строительства. Встречу провел Глава республики Казбек Коков. В этом году по нацпроектам и госпрограмм возводят, ремонтируют и реконструируют 123 объекта. Часть из них уже ввели в эксплуатацию. Еще 11 сдадут к декабрю. По поручению Главы Кабардино-Балкарии профильные министерства и местные администрации постоянно следят за соблюдением сроков и качеством работ… На совещании подробно обсудили строительство школ в Прохладном, Нарткале и Кубе. Завершить его планируют до конца года… Казбек Коков отметил, что возведение и ремонт учебных заведений – это часть комплексной работы по развитию сферы образования республики. В образовательных учреждениях устанавливают новое оборудование и мебель, внедряют информационные технологии, открывают “Точки роста”. Учителя повышают квалификацию. Действует система поощрений за достижения учеников и педагогов. Все это – база, которая должна обеспечить широту и устойчивость знаний у детей, подчеркнул руководитель региона.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных