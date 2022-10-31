До конца 2024 года в КБР построят 15 и отремонтируют 40 школ

О деталях сегодня говорили на совещании в штабе по вопросам капитального строительства. Встречу провел Глава республики Казбек Коков.
В этом году по нацпроектам и госпрограмм возводят, ремонтируют и реконструируют 123 объекта. Часть из них уже ввели в эксплуатацию. Еще 11 сдадут к декабрю. По поручению Главы Кабардино-Балкарии профильные министерства и местные администрации постоянно следят за соблюдением сроков и качеством работ…
На совещании подробно обсудили строительство школ в Прохладном, Нарткале и Кубе. Завершить его планируют до конца года… Казбек Коков отметил, что возведение и ремонт учебных заведений – это часть комплексной работы по развитию сферы образования республики.
В образовательных учреждениях устанавливают новое оборудование и мебель, внедряют информационные технологии, открывают “Точки роста”. Учителя повышают квалификацию. Действует система поощрений за достижения учеников и педагогов. Все это – база, которая должна обеспечить широту и устойчивость знаний у детей, подчеркнул руководитель региона.
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