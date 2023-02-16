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До конца 2024 года в Кабардино-Балкарии построят 17 новых школ

До конца 2024 года в Кабардино-Балкарии построят 17 новых школ

16.02.2023 | 10:01
До конца 2024-го в республике построят 17 новых школ. Об этом рассказали в профильном министерстве. Учебные заведения позволят увеличить количество ученических мест на 11 тысяч. С прошлого года общеобразовательные учреждения возводят в Нальчике, Майском, Баксане, Прохладном, Псынабо, Красносельском и Сармаково. Еще девять объектов начнут в этом году. Общее количество мест – свыше пяти тысяч. В новых школах предусмотрены столовые, актовые и спортивные залы, просторные кабинеты. Их оснастят мебелью и современным оборудованием. Благоустроят также прилегающие территории учебных заведений.   https://t.me/vestikbr  
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