До конца января в Кабардино-Балкарии заработают еще 17 дополнительных стационарных камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения





По данным республиканского МВД, на территории Кабардино-Балкарии на сегодняшний день установлено 119 таких комплексов. В 2020 году с их помощью было зафиксировано свыше 400 тысяс различных нарушений. В числе наиболее распространенных: превышение скорости, игнорирование правил проезда на перекрестках и выезд на встречную полосУ. Дополнительные камеры будут установлены в наиболее аварийноопасных местах.

Работа по снижению уровня аварийности на дорогах республики будет продолжена, подчеркивают в республиканском Управлении ГИБДД.