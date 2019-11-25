До конца года в республике введут в эксплуатацию 4 дошкольных учреждения для малышей до 3-х лет — 2019.11.25





Об этом сегодня заявили в Министерстве просвещения, науки и по делам молодежи. В ближайшие два года будут построены еще 29 детских садов. Возведение одного из них уже ведется в Нальчике. Объект расположен в микрорайоне «Предгорный». По проекту, это одноэтажное здание из 5 блоков. Здесь разместят 7 групп по 20 человек. По проекту, в новом здании помимо помещений для детей также предусмотрены кабинеты для администрации, медиков, музыкальный и спортивный залы, пищеблок. На строительство объекта выделено более 100 млн. рублей. Сдача его в эксплуатацию намечена на август 2020-го.