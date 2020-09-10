До конца года в КБР появится свыше 25 новых ясельных блоков





Возводят дошкольные учреждения для детей до 3-х лет в рамках национального проекта «Демография». Из федерального бюджета на их возведение в 19-20 годах было выделено около 1,5 миллиардов рублей. Всего госпрограммой запланировано строительство 31 объекта, 5 из них уже сданы в эксплуатацию. Ясельные группы рассчитаны на 40, 60 и 140 мест. Материалы, которые используют при строительстве, проходят экологическую экспертизу, отмечают в Минстрое. Все объекты также оснастят системами видеонаблюдения для обеспечения максимальной безопасности малышей. В профильном ведомстве заявляют, с введением в строй ясельных блоков в республике решится вопрос нехватки мест в детских садах.