До конца года Кабардино-Балкария дополнительно получит 45 школьных автобусов и 13 машин скорой помощи. — 2019.09.04

Соответствующее распоряжение Правительства России опубликовано на сайте кабинета министров.

На закупку нового автотранспорта для образовательных и медицинских учреждений на все регионы страны в этом году выделено 10 млрд рублей. Будет приобретено более полутора тысяч машин скорой помощи и около двух с половиной тысяч школьных автобусов. Поставщиками нового транспорта определены крупнейшие российские производители –“ГАЗ”», «УАЗ», «Форд Соллерс Елабуга», «ПАЗ» и «КАВЗ».