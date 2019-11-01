До конца года 36 семей в Нальчике получат земельные участки — 2019.11.27





Об этом заявили в столичной администрации. Чтобы скорее решить этот вопрос, представители мэрии пересмотрели ранее установленные сроки по предоставлению наделов горожанам с тяжёлыми формами хронических заболеваний и супругам, которые воспитывают детей-инвалидов. В настоящее время идет оформление документов. Еще 150 участков будет выделено в следующем году. Треть из них передадут семьям, в которых есть несовершеннолетние с особенностями развития. Таким образом, уже к концу следующего года очередь этих двух категорий будет «закрыта».