До 7 лет тюрьмы могут получить те, кто незаконно вырубал лес — 2019.06.26





Об этом сегодня говорили на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве КБР. Одной из главных тем обсуждения стал вопрос незаконной вырубки, заготовки и реализации древесины на территории республики. Как рассказали представители МВД, с начала года в регионе возбуждено 6 уголовных дел, касающихся этой сферы. Причиненный ущерб оценивается в несколько миллионов рублей. Подобные факты зафиксированы в Лескенском, Черекском и Терском лесничествах. Кроме того, на совещании говорили о взаимодействии органов местного самоуправления с общественными организациями в области профилактики правонарушений.