До 27-го октября все владельцы беспилотников должны поставить их на учет. — 2019.10.07

Об этом сообщают сегодня российские информагентства.

Зарегистрировать дрон нужно в Росавиации. К заявлению следует приложить фотографию, подробную информацию о самом аппарате, а также сведения о владельце с указанием контактных данных. После проверки сведений беспилотнику присвоят учетный номер, который необходимо нанести на летательный аппарат. Тем же, кто после 27 октября выведет в небо незарегистрированный коптер, будет грозить штраф в две тысячи рублей, юрлицу – до восьмидесяти тысяч. Если при этом будет нарушено воздушное пространство, допустим, аэродрома, размер взыскания вырастет до трёхсот тысяч рублей.