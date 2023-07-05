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До 10 операций в день проводят врачи из КБР в Херсонской области

До 10 операций в день проводят врачи из КБР в Херсонской области

05.07.2023 | 15:52
Трудятся медики в Скадовской центральной горбольнице. Они входят в группу специалистов, которых направил в Херсонскую область Федеральный центр медицины катастроф. Прикомандированные специалисты делятся опытом с местными врачами и отмечают, что нашли взаимопонимание с коллегами. Пациенты выражают благодарность докторам из Кабардино-Балкарии, отмечая их высокий уровень профессиональной подготовки и неравнодушное отношение. Всего в Херсонской области сейчас трудятся около ста врачей из разных регионов России.   https://t.me/vestikbr
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