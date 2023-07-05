До 10 операций в день проводят врачи из КБР в Херсонской области

Трудятся медики в Скадовской центральной горбольнице. Они входят в группу специалистов, которых направил в Херсонскую область Федеральный центр медицины катастроф.
Прикомандированные специалисты делятся опытом с местными врачами и отмечают, что нашли взаимопонимание с коллегами.
Пациенты выражают благодарность докторам из Кабардино-Балкарии, отмечая их высокий уровень профессиональной подготовки и неравнодушное отношение. Всего в Херсонской области сейчас трудятся около ста врачей из разных регионов России.
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