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Для женщин КБР сегодня в Нальчике организовали концерт

Для женщин КБР сегодня в Нальчике организовали концерт

07.03.2023 | 23:02
Представительниц прекрасной половины человечества в преддверии праздника в Музыкальном театре встречали цветами. Сам концерт начали с песни, посвященной женщине. В этот вечер самые добрые и теплые слова звучали в адрес тех, кто охраняет домашний очаг, спасает людей, служит Родине, дарит жизнь… Поздравление с Международным женским днем от имени Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова зачитал руководитель администрации Главы республики Мухамед Кодзоков. Народный поэт КБР Ахмат Созаев цитировал известные всем строчки Кайсына Кулиева… На сцене выступали известные артисты и коллективы республики. Концерт в Музтеатре длился около двух часов. Зал был полон. В холле в этот вечер развернули выставку художников Кабардино-Балкарии. В экспозиции: картины, вышивка и куклы ручной работы. https://t.me/vestikbr
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