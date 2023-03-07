Для женщин КБР сегодня в Нальчике организовали концерт

Представительниц прекрасной половины человечества в преддверии праздника в Музыкальном театре встречали цветами. Сам концерт начали с песни, посвященной женщине.
В этот вечер самые добрые и теплые слова звучали в адрес тех, кто охраняет домашний очаг, спасает людей, служит Родине, дарит жизнь…
Поздравление с Международным женским днем от имени Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова зачитал руководитель администрации Главы республики Мухамед Кодзоков.
Народный поэт КБР Ахмат Созаев цитировал известные всем строчки Кайсына Кулиева…
На сцене выступали известные артисты и коллективы республики.
Концерт в Музтеатре длился около двух часов. Зал был полон. В холле в этот вечер развернули выставку художников Кабардино-Балкарии. В экспозиции: картины, вышивка и куклы ручной работы.
https://t.me/vestikbr