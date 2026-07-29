Для заслуженных учителей РФ планируют ввести ежемесячную доплату

Заслуженным учителям России предлагают установить ежемесячную доплату в размере не менее 15% должностного оклада. Изменения планируют внести в закон об образовании, пишут федеральные информагентства.
Норма должна будет закрепить минимальный размер выплаты независимо от региона, в котором работает педагог. Сейчас субъекты страны могут самостоятельно вводить доплаты за почётное звание. Однако их размер, порядок назначения и наличие самой меры поддержки различаются. В результате учителя с сопоставимым стажем и профессиональными достижениями получают неодинаковые суммы в зависимости от места работы.
Авторы инициативы считают, что единый федеральный минимум позволит устранить разрыв и усилить материальную поддержку педагогов с большим опытом. Региональные власти при этом смогут сохранять более высокие выплаты, если они уже предусмотрены местными нормативными актами. Напомним, почетное звание присваивают педагогам за заслуги в профессиональной деятельности, подготовке учащихся и развитии системы образования.
https://t.me/vestikbr