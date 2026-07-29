Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Для заслуженных учителей РФ планируют ввести ежемесячную доплату

Для заслуженных учителей РФ планируют ввести ежемесячную доплату

29.07.2026 | 13:30
Заслуженным учителям России предлагают установить ежемесячную доплату в размере не менее 15% должностного оклада. Изменения планируют внести в закон об образовании, пишут федеральные информагентства. Норма должна будет закрепить минимальный размер выплаты независимо от региона, в котором работает педагог. Сейчас субъекты страны могут самостоятельно вводить доплаты за почётное звание. Однако их размер, порядок назначения и наличие самой меры поддержки различаются. В результате учителя с сопоставимым стажем и профессиональными достижениями получают неодинаковые суммы в зависимости от места работы. Авторы инициативы считают, что единый федеральный минимум позволит устранить разрыв и усилить материальную поддержку педагогов с большим опытом. Региональные власти при этом смогут сохранять более высокие выплаты, если они уже предусмотрены местными нормативными актами. Напомним, почетное звание присваивают педагогам за заслуги в профессиональной деятельности, подготовке учащихся и развитии системы образования.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных