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Для участников телепроекта “Добрая среда” организовали новогоднее представление

Для участников телепроекта “Добрая среда” организовали новогоднее представление

26.12.2022 | 23:10
Новогоднее представление для участников телепроекта «Добрая среда» организовали сегодня в телерадиокомпании ГТРК “Кабардино-Балкария”. Поздравить ребят в телецентр приехали почетные гости. Добрые слова в их адрес высказала и супруга Главы Кабардино-Балкарии Лиана Кокова. С подарками детей встречали Дед Мороз и Снегурочка. А с танцами и песнями в зале выступали маленькие Снегурочки, Санта Клаусы и Снежинки. Каждый участник “Доброй среды” выучил стихотворение и прочитал его возле волшебного дерева. Здесь же свои номера представили воспитанники школ искусств и вокальных студий Нальчика. Супруга Главы республики Лиана Кокова приехала, чтобы поддержать начинание ГТРК “Кабардино-Балкария”, поздравить “особенных” детей с наступающим праздником и вручить им подарки. Сюрпризы в честь Нового года получили все ребята, собравшиеся в зале. Благотворительный проект ГТРК “Кабардино-Балкария” “Добрая среда” для детей с синдромом Дауна и аутизмом существует два года. Все это время “особенные” дети приходят в телецентр и творчески здесь развиваются. В нынешнем году идея получила продолжение: создана региональная общественная организация помощи детям и пожилым. Ее назвали так же – “Добрая среда”.   https://t.me/vestikbr
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