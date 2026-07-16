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Для садовых товариществ готовят единый понижающий коэффициент на электричество

Для садовых товариществ готовят единый понижающий коэффициент на электричество

16.07.2026 | 15:20
Дачники смогут платить за электричество меньше. Кабинет министров готовит постановление о введении единого понижающего коэффициента на свет для садовых товариществ. Об этом сообщают в Союзе садоводов России. Сейчас тарифы для владельцев загородных участков часто различаются. Все зависит от того, заключен прямой договор с энергокомпанией или оплата идет по общему счетчику поселка. Новый документ уравняет всех. Пониженный тариф будет применяться автоматически, независимо от формы оплаты. Еще одно новшество касается перевода садового дома в жилой. Процедуру планируют упростить и отменить обязательную дорогостоящую экспертизу от коммерческих компаний. Напомним, до марта 2031-го в стране продолжает действовать «дачная амнистия» – реконструировать и достраивать дома можно без долгих согласований с местной администрацией.   https://t.me/vestikbr
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