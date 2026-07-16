Для садовых товариществ готовят единый понижающий коэффициент на электричество

Дачники смогут платить за электричество меньше. Кабинет министров готовит постановление о введении единого понижающего коэффициента на свет для садовых товариществ. Об этом сообщают в Союзе садоводов России.
Сейчас тарифы для владельцев загородных участков часто различаются. Все зависит от того, заключен прямой договор с энергокомпанией или оплата идет по общему счетчику поселка. Новый документ уравняет всех. Пониженный тариф будет применяться автоматически, независимо от формы оплаты. Еще одно новшество касается перевода садового дома в жилой.
Процедуру планируют упростить и отменить обязательную дорогостоящую экспертизу от коммерческих компаний. Напомним, до марта 2031-го в стране продолжает действовать «дачная амнистия» – реконструировать и достраивать дома можно без долгих согласований с местной администрацией.
https://t.me/vestikbr