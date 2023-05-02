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Для плодовых деревьев в КБР нынешние дожди опасности не представляют

Для плодовых деревьев в КБР нынешние дожди опасности не представляют

02.05.2023 | 22:04
Дожди продолжительные, однако не ливневые: капли воды мелкие. По словам ученых, так влага проникает в почву глубже, чем при другом типе осадков. Соответственно, происходит накопление и увеличение запасов воды. Если наступит жара, земля не будет пересыхать, и корням растений будет более комфортно. Для плодовых деревьев нынешние дожди опасности не представляют, поскольку цветение и опыление уже практически завершены, добавили специалисты. Но из-за излишней увлажненности почвы могут сместиться сроки сева подсолнечника и кукурузы.   https://t.me/vestikbr
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