Для мобилизованных и их родственников ускорили процедуру регистрации недвижимости. Подробности сообщает сайт объясняем.рф.
За помощью можно обратиться в территориальное управление Росреестра любым удобным способом – онлайн или лично. Для участников специальной военной операции и их близких организовали интернет-консультации, в том числе персональные.
Специалисты ведомства также принимают на площадках штабов движения «Мы вместе». Действуют горячие линии… Добавим, что сотрудники саморегулируемых организаций, кадастровые инженеры, арбитражные управляющие и оценщики, которые отправились в зону СВО, освобождены от ряда обязательных требований.
Во время прохождения службы и в последующие три месяца им не нужно будет сдавать отчетность, заключать договоры страхования ответственности и платить взносы. Мобилизованным специалистам, которые были заняты в геодезической и картографической сферах, продлят сроки подтверждения лицензий.
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