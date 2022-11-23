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Для мобилизованных и их родственников ускорили процедуру регистрации недвижимости

Для мобилизованных и их родственников ускорили процедуру регистрации недвижимости

23.11.2022 | 10:44
Для мобилизованных и их родственников ускорили процедуру регистрации недвижимости. Подробности сообщает сайт объясняем.рф. За помощью можно обратиться в территориальное управление Росреестра любым удобным способом – онлайн или лично. Для участников специальной военной операции и их близких организовали интернет-консультации, в том числе персональные. Специалисты ведомства также принимают на площадках штабов движения «Мы вместе». Действуют горячие линии… Добавим, что сотрудники саморегулируемых организаций, кадастровые инженеры, арбитражные управляющие и оценщики, которые отправились в зону СВО, освобождены от ряда обязательных требований. Во время прохождения службы и в последующие три месяца им не нужно будет сдавать отчетность, заключать договоры страхования ответственности и платить взносы. Мобилизованным специалистам, которые были заняты в геодезической и картографической сферах, продлят сроки подтверждения лицензий.   https://t.me/vestikbr
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