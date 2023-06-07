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Для детей участников СВО в Нальчике организовали праздник

Для детей участников СВО в Нальчике организовали праздник

07.06.2023 | 21:45
Акцию по поручению Главы республики Казбека Кокова организовали региональные отделения «Комитета семей воинов Отечества» и Государственного фонда «Защитники Отечества», а также Минмолодежи. Сегодня, в заключительный день, для детей подготовили развлекательную программу в одном из крупных торговых центров города, а также угостили их сладостями. В празднике участвовали ребята со всей республики. Также в программе – мастер-классы от педагогов Дворца творчества детей и молодежи, посещение парка аттракционов и показ художественных фильмов.   https://t.me/vestikbr
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