Для жителей Кабардино-Балкарии спорт стал нормой жизни

По данным ведомства, сейчас около 40 процентов жителей республики занимаются физкультурой и спортом. Это примерно 300 тысяч человек. Показатель – один из самых высоких в округе. Добиться его удалось благодаря интенсивному развитию отрасли в последние годы.

«В 19-м голу мы вязли хорошую планку-завершили ФОК в Залукокоаже, построили 9 многофункциональных спортплощадок, построили два футбольных поля больших, стандартных с искусственным покрытием также построены 4 площадки ГТО. В этом году мы уже реализовали 25 таких площадок многофункциональных», — говорит начальник отдела государственных программ и перспективного развития министерства спорта КБР Лариса Пазова.

Специализированное оборудование получили почти полсотни спортивных организаций. В Тереке и Верхнем Куркужине создали площадки для сдачи норм ГТО. Продолжают строить физкультурные комплексы в Баксане и Карагаче, а также спортивные залы в Псыхуреее и Шалушке.

На 21-й год с федеральным центром заключили четыре соглашения о финансировании. Средства направят в республику в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни». На них создадут новые залы и площадки, купят оборудование. И в новом году в Нальчике в сквере «Дружба» на «Искоже» начнут строить спорткомплекс для занятий современным пятиборьем. Там будет большой зал и 50-метровый бассейн.