Для выпускников КБР прозвенел виртуальный «последний звонок»

25 мая – день «последнего звонка» в российских школах. В этом году для выпускников всей страны он прозвенел онлайн.

Площадкой для общения школьников Кабардино-Балкарии стала страница республиканского Минпросвещения в «Инстаграме». С напутственными словами к выпускникам обратился и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзор Езаов.

«Сегодня для всех нас большой праздник, большой день! Сегодня день, который вы ждали долгие годы, к которому вы шли и который ознаменует для вас вступление во взрослую жизнь. Перед вами открыты все пути. Мы надеемся, что тот выбор, который вы сделаете, будет успешным», — отметил Езаов.

Эстафету онлайн-поздравлений подхватили педагоги различных школ республики, а у выпускников была возможность пообщаться с руководителем ведомства, поблагодарить учителей за их труд и рассказать о дальнейших планах.