Для тех, кто занимается физкультурой и спортом, предлагают ввести налоговый вычет на НДФЛ


Минфин по поручению Президента России уже подготовил изменения в соответствующий кодекс. Вычет позволит уменьшить сумму налогового платежа или вернуть уже уплаченный налог на доходы физических лиц. Его будут предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120-ти тысяс рублей за весь год с учетом других социальных вычетов. Напомню, сейчас вернуть часть денег могут те, кто приобретает лекарства или получает лечение, направляет их на негосударственное пенсионное обеспечение, оплачивает учебу или вкладывает средства в добровольное пенсионное страхование жизни, занимается благотворительностью. К этому перечню предлагается добавить расходы и на занятия физкультурой и спортом в специализированных организациях. Каких именно, определит Министерство спорта России. После доработки законопроект внесут в Госдуму.

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