Для таксистов хотят ввести цифровые профили





Идею поддержали в экспертном сообществе, в том числе в Общероссийском народном фронте. Такие информационные системы должны повысить безопасность и качество таксомоторных перевозок, убеждены аналитики, в этом их главная задача. Ожидается, что цифровой профиль отразит опыт водителя, уровень его профессионализма, а также статистику нарушений ПДД. Кроме того, система позволит пресечь переработки таксистов. В будущем каждый водитель будет иметь собственное электронное удостоверение. Это позволит перевозчикам получать все необходимые данные о специалисте, которого они соберутся принять на работу.