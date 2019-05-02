Для решения первоочередных задач сельских территорий требуется более шести триллионов рублей, подсчитали в Минсельхозе России — 2019.05.22





Средства направят на кадровое обеспечение. Государство будет субсидировать прохождение практики студентами и подготовку кадров на селе. Кроме того, в правительстве страны отметили, что необходимо озаботиться и улучшением жилищных условий специалистов АПК. Для этого введут новую Сельскую ипотеку под три процента годовых с первоначальным взносом 10 процентов. Этот вопрос обсуждался на встрече Дмитрия Медведева с аграриями Воронежской области. Под все эти цели планируется ввести новую госпрограмму. Одно из ключевых направлений работы – модернизация инфраструктуры. Самое же приоритетное для правительства – создать такие условия, чтобы доля сельского населения в России не сокращалась. Это необходимо еще и для того, чтобы в ближайшие 5 лет экспорт аграрной отечественной продукции мог достичь сорока пяти миллиардов долларов. Первый транш финансирования планируют освоить до двадцать пятого года.