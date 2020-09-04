Для медиков Кабардино-Балкарии приобрели компьютеры

Врачи Кабардино-Балкарии получат 2,5 тысячи компьютеров, чтобы вести рабочую документацию в электронном виде, сообщили в региональном Минздраве. Оборудование купили в рамках национального проекта «Здравоохранение». В минувшем году в кабинетах врачей заработали 850 компьютеров. В ведомстве также сообщили, что больше трех тысяч медработников теперь обладают электронными цифровыми подписями. И еще одна новость из жизни тех, кто помогает гражданам сохранить здоровье. В этом году новую технику получит онкологическая служба Кабардино-Балкарии. Это уже часть реализации регионального проекта «Борьба с онкозаболеваниями». В релизе говорится, что теперь при лечении пациентов с опухолями появится возможность комбинировать хирургию и химиолучевую терапию.