ДК Александровской получил новую мебель

Деньги поступили из республиканского бюджета по программе развития муниципальных ДК в населенных пунктах, где живут меньше 50 тысяч человек. Здесь появились столы-трансформеры, стулья, стеллажи, шкафы и сейф… Дом культуры отремонтировали в прошлом году. Теперь приобрели и мебель. В ДК есть зрительный зал на 400 мест. Действуют свыше двух десятков творческих объединений для взрослых и детей. Добавлю, что сотрудники станичного ДК попали также в программу премирования – за хорошую работу. Средства на развитие поступили благодаря программе «Культура Кабардино-Балкарии».