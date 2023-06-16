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ДК Александровской получил новую мебель

ДК Александровской получил новую мебель

16.06.2023 | 15:40
Деньги поступили из республиканского бюджета по программе развития муниципальных ДК в населенных пунктах, где живут меньше 50 тысяч человек. Здесь появились столы-трансформеры, стулья, стеллажи, шкафы и сейф… Дом культуры отремонтировали в прошлом году. Теперь приобрели и мебель. В ДК есть зрительный зал на 400 мест. Действуют свыше двух десятков творческих объединений для взрослых и детей. Добавлю, что сотрудники станичного ДК попали также в программу премирования – за хорошую работу. Средства на развитие поступили благодаря программе «Культура Кабардино-Балкарии».
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