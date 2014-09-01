«Дядя Ваня» на сцене Русского госдрамтеатра им. Горького

В Русском госдрамтеатре им.Горького готовятся к очередной премьере. Уже сегодня вечером зритель увидит спектакль по пьесе Чехова «Дядя Ваня». Спектаклб репетировали больше двух месяцев, и теперь новая постановка закрывает очередной сезон. Классическое произведение для постановки на нальчикской сцене выбрал бывший главный режиссер театра – заслуженный деятель искусств России Султан Теуважев, ушедший из жизни в декабре прошлого года. «Дядя Ваня» вернулся в театр спустя больше чем полвека: впервые спектакль поставили на этой сцене в 1953-м. Это драма людей, живущих в провинции, которые считают, что жизнь их растрачена понапрасну. Но они намерены жить дальше и терпеливо сносить испытания, какие посылает судьба. В постановке задействованы восемь актеров. Роль Ивана Петровича Войницкого – дяди Вани – исполняет Асланбек Мисостишхов. Образ Сони воплощает Екатерина Попова. За все время работы в театре спектакль по русской классике у нее первый. Именно Соня в финале говорит знаменитое: «Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах… Мы отдохнем.» Роль доктора Астрова досталась артисту Аскеру Шукову. Для молодого актера – это определенный вызов и испытание. Русский госдрамтеатр ставит пьесу Чехова на грант Главы Кабардино-Балкарии. Премьера – сегодня в 19 часов. В сентябре зрителям представят постановку еще раз, но уже в другом актерском составе.