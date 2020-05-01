Дистанционный обман: в КБР с начала года зарегистрировано свыше 400 фактов кибермошенничества

Воспользовавшись ситуацией с коронавирусом, мошенники придумывают новые схемы обмана граждан. С начала года в Кабардино-Балкарии зарегистрировано уже больше 250 киберпреступлений и около 200 случаев мошеннического списания денег с банковских карт, сообщают в республиканском МВД.

У злоумышленников в интернете – целый арсенал: они создают фейковые страницы в соцсетях, призывающие к сбору денег на лечение якобы больного человека, предлагают помочь оформить социальные выплаты, размещают объявления о продаже несуществующих товаров.

В середине мая 23-летний нальчанин нашел на сайте объявлений публикацию о продаже шин по низкой цене. Не желая упускать такой товар, он связался с продавцом по телефону и следом перевел ему на карту почти 14 тысяч рублей. После чего владелец несуществующих в природе шин перестал отвечать на звонки, а объявление было удалено.

Еще один пример: фейковые страницы банков в соцсетях, на которых предлагают оформить компенсацию на период самоизоляции. Жертвой такой махинации и стала 19-летняя нальчанка. Согласившись стать участником несуществующей бонусной акции, она передала номер свой карты администратору страницы, после чего с ее счета исчезла сумма в размере 5450 рублей.

Мошенники обычно заманивают потенциальных жертв низкими ценами, быстрой и бесплатной доставкой, расхваливают качество товара или услуг. И при этом всегда требуют деньги вперед, предупреждают в МВД по Кабардино-Балкарии.

«Никому не сообщайте персональные и конфиденциальные данные, банковские реквизиты, пинкоды. Обязательно установите на банковской карте денежный лимит снятия наличных денег, чтобы злоумышленник не смог снять денежные средства с вашего счета. Зачастую все мошенничества связаны с невнимательностью и с неосведомленностью граждан, излишней доверчивостью и самоуверенностью, поэтому будьте предельно внимательны», — напомнила о мерах предосторожности руководитель пресс-службы МВД по КБР Ольга Ткаченко.

Тем, кто все же решился купить товар по предоплате, в полиции советуют проверить информацию о продавце в интернете, узнать, как давно он работает на рынке и почитать отзывы. Если аккаунт создан недавно, доверять такому виртуальному собеседнику не стоит. Ну, а тем, кто все-таки попался на уловки злоумышленников, в МВД советуют незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.