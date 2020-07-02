Дистанционное оформление пенсии продлили до конца 2020 года

Соответствующее решение Пенсионный фонд России принял в связи с пандемией COVID-19. Ведомство уже подготовило проект постановления, согласно которому за услугами ПФР жители страны по-прежнему смогут обращаться дистанционно — по телефону или же интернету. Кроме того, для назначения или продления некоторых выплат, участие граждан вообще не понадобится. Непосредственно попасть в учреждение можно будет только по предварительной записи. Такой способ работы с населением ввели в апреле из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране, и пока удаленный доступ решено не отменять, сообщают в российском Пенсионном фонде. На сегодняшний день более 70 процентов пенсий оформляются по электронным заявлениям. Их подают на портале Госуслуг, либо через личный кабинет на портале ПФР. При этом заявление можно отправить и в виде фотографии. Также удаленно оформляются федеральные социальные доплаты и ежемесячные пособия, среди которых выплаты по уходу за людьми с ограничениями по здоровью и престарелыми гражданами. Справку из ПФР тоже можно запросить дистанционно. Однако такой временный порядок до конца этого года будет действовать не для всех услуг фонда, сообщают в ведомстве. Период, в течение которого некоторые выплаты будут продлеваться автоматически, ограничен. Так, только до 1 сентября в проактивном режиме будут начисляться пенсии по случаю потери кормильца, ежемесячные выплаты инвалидам или нетрудоспособным жителям, чей возраст достиг 18 лет.