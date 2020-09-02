«Диктанту Победы» — быть!

3 сентября по всей стране пройдет акция «Диктант Победы». Изначально ее должны были организовать в преддверии 9-го мая, но дату перенесли из-за распространения коронавируса.

Он направлен на проверку знаний истории среди россиян и привлечение внимания к урокам истории. Цель — привлечение широкой общественности к изучению истории Второй мировой войны, повышение исторической грамотности и формирование патриотического мировоззрения молодежи. Проверить свои знания о Великой Отечественной смогут все желающие: в 2020-м площадок для диктанта в Кабардино-Балкарии –56. Откроют их во всех городах и районах – намерены задействовать школы, где обычно бывают Единые госэкзамены. Организаторы подготовят 25 вопросов: 20 заданий будут общефедеральными, еще пять посвящены местной тематике.

Зарегистрироваться нужно на сайте проекта – диктантпобеды.рф – или в мобильном приложении. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника акции.