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Девушку, упавшую из окна торгового центра в Нальчике, выписали из больницы

Девушку, упавшую из окна торгового центра в Нальчике, выписали из больницы

02.02.2023 | 16:10
Кадры с камер видеонаблюдения сделаны в конце октября прошлого года. Жительница Египта – студентка медицинского факультета КБГУ – упала с крыши торгового центра в Нальчике. С многочисленными травами ее доставили в Республиканскую клиническую больницу. Примерно месяц девушка провела в реанимации. В середине ноября сделали операцию на левом тазобедренном суставе. После того как состояние стабилизировалось, пациентку перевели в отделение сочетанной травмы. Добиться положительной динамики удалось усилиями сотрудников разных подразделений РКБ. На ежедневных консилиумах врачи определяли стратегию дальнейшего лечения. В результате после двух месяцев терапии пациентка смогла самостоятельно встать. И со временем вернулась к учебе. По словам врачей, проблемы со здоровьем вернуться не должны: прогноз на перспективу – положительный.   https://t.me/vestikbr
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