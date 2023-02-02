Девушку, упавшую из окна торгового центра в Нальчике, выписали из больницы

Кадры с камер видеонаблюдения сделаны в конце октября прошлого года. Жительница Египта – студентка медицинского факультета КБГУ – упала с крыши торгового центра в Нальчике. С многочисленными травами ее доставили в Республиканскую клиническую больницу.
Примерно месяц девушка провела в реанимации. В середине ноября сделали операцию на левом тазобедренном суставе. После того как состояние стабилизировалось, пациентку перевели в отделение сочетанной травмы.
Добиться положительной динамики удалось усилиями сотрудников разных подразделений РКБ. На ежедневных консилиумах врачи определяли стратегию дальнейшего лечения. В результате после двух месяцев терапии пациентка смогла самостоятельно встать. И со временем вернулась к учебе.
По словам врачей, проблемы со здоровьем вернуться не должны: прогноз на перспективу – положительный.
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