В Зольском районе КБР к юбилею Победы презентовали «Книгу памяти»

Празднование Дня Победы в Зольском районе Кабардино-Балкарии прошло в режиме «Нет – коронавирусу!». На Площади защитников Отечества в Залукокоаже было немноголюдно. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания и залпом в честь 75-летия Победы.

Во время войны из Зольского района на фронт ушли свыше 4 тысяч человек. Из них больше 2 тысяч сложили головы на полях сражений. Их имена увековечены на Стене памяти. В этом году юбилею Великой Победы по инициативе главы администрации Зольского района Руслана Гятова имена солдат, вернувших мир на родную землю, занесли «Книгу памяти», вышедшую в свет в издательстве Виктора и Марии Котляровых. В ней собрана вся доступная на сегодня информация о событиях военных лет и об их участниках – уроженцах этих мест.

— Книга, которую вы сейчас видите, не имеет аналога ни в Кабардино-Балкарии, ни на Северном Кавказе. Даже в России среди муниципальных образований не было такого издания. Зольчане за короткое время смогли собрать огромный материал об уроженцах района, участниках Великой Отечественной войны. Сотни, тысячи имен, отдавших жизни за Победу, — отметил на митинге книгоиздатель Виктор Котляров.

Масштабный труд вылился в не менее масштабный фолиант: 400 страниц статей из газет, архивных документов, фотографий и воспоминаний самих фронтовиков и тружеников тыла. Глава администрации района выступил не только как идейный вдохновитель, но и как соавтор издания. Книги передадут в семьи наследников «солдат Победы».