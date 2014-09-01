Девять некоммерческих организаций КБР получат гранты на реализацию социальных проектов





Девять некоммерческих организаций республики получат в этом году гранты на реализацию социальных проектов. Общая сумма господдержки – около трех миллионов рублей. На проекты в сфере военно-патриотического воспитания средства направят республиканскому отделению «Боевого братства», Союзу ветеранов Афганистана и Союзу абхазских добровольцев. В номинации «Защита семьи, профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства» победителем стал Молодежный интеллектуальный клуб с проектом «Школа молодого материнства». Помощь окажут и региональному Волонтерскому центру – на подготовку специалистов по работе с плазменными и фрезерными инструментами. Не осталось без поддержки и Общество книголюбов Кабардино-Балкарии. Среди идей, направленных на профилактику опасных социальных явлений, лучшим признали проект «Спорт против экстремизма» Фонда развития боевых искусств. А по направлению «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие» субсидии получат пять НКО.