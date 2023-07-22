Детскую поликлинику в Нальчике ремонтируют по нацпроекту «Здравоохранение»

Речь – о здании на ул.Шогенова в Нальчике, где оказывают первичную и неотложную помощь.
К поликлинике прикреплены около восьми тысяч ребят, и рассчитана медорганизация на 500 посещений в смену. Сейчас строители завершают демонтажные работы. Далее поменяют инженерные коммуникации и проведут отделку помещений. Кровля тоже будет новой.
Работы выполняют благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Завершить их должны до конца этого года. Ну а после медучреждение заработает по модели «бережливой» поликлиники.
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