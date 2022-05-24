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Детский ансамбль танца «Черкес» из КБР получил Гран-при Чемпионата России по кавказским танцам

Детский ансамбль танца «Черкес» из КБР получил Гран-при Чемпионата России по кавказским танцам

24.05.2022 | 15:39
Алихан Сижажев – самый юный участник ансамбля «Черкес». Ему сейчас восемь, почти три из них учится в хореографической школе. Именно Алихан стал главным действующим лицом в сюжетном танце «Хьэнцигуащэ». Длится номер восемь минут, и в нем дети воспроизводят старинный черкесский обряд вызова дождя. Постановка завоевала Гран-при чемпионата России по кавказским танцам. Кстати, руководитель ансамбля Замир Бжихатлов показал ее публике впервые... На суд жюри творческие коллективы из разных уголков России представили больше 120 номеров. А победителем стал танец в исполнении артистов из Нальчика. В чемпионате по кавказским танцам в этом году участвовали больше двух тысяч исполнителей. Замир Бжихатлов повез на состязания пять номеров. Они были представлены в номинациях «Народный…» и «Народно-стилизованный танец». За каждую из композиций нальчане получили дипломы первой степени, да еще и Гран-при. Ансамблю «Черкес» всего пять лет, но наград у него уже немало. «Все они – результат кропотливого труда», – говорит основатель коллектива. Сам Замир Бжихатлов 10 лет был одним из ведущих солистов ансамбля «Кабардинка». Свое мастерство и любовь к искусству теперь передает детям. На чемпионате России отметили и профессиональные умения наставника: Бжихатлов получил диплом в специальной номинации «Лучшая режиссерская постановка танца». В работе с детьми нужно большое терпение, признается хореограф, ведь они не просто учатся красиво танцевать: на протяжении лет ребятам прививают трудолюбие и дисциплинированность. Быть в форме, не подвести партнера и весь коллектив – все эти качества впоследствии перерастают в образ жизни и во многом определяют успех в делах.
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