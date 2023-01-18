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Детский ансамбль «Джигит» из Атажукино стал лауреатом I степени в конкурсе «Лидеры России»

Детский ансамбль «Джигит» из Атажукино стал лауреатом I степени в конкурсе «Лидеры России»

18.01.2023 | 11:14
Детский ансамбль «Джигит» из Атажукино стал лауреатом I степени в конкурсе «Лидеры России». Международный фестиваль многожанрового искусства прошел в Москве. Состязались победители этапов двух предыдущих лет из России, а также участники из Армении и Грузии. На столичной сцене ребята из Кабардино-Балкарии исполнили народный стилизованный танец «Молодежный перепляс» и в результате одержали победу в номинации «Хореографическое творчество». Творческий коллектив из Атажукино работает около пяти лет. Он неоднократный участник республиканских и межрегиональных конкурсов.   https://t.me/vestikbr
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