Детский ансамбль «Джигит» из Атажукино стал лауреатом I степени в конкурсе «Лидеры России». Международный фестиваль многожанрового искусства прошел в Москве.
Состязались победители этапов двух предыдущих лет из России, а также участники из Армении и Грузии. На столичной сцене ребята из Кабардино-Балкарии исполнили народный стилизованный танец «Молодежный перепляс» и в результате одержали победу в номинации «Хореографическое творчество».
Творческий коллектив из Атажукино работает около пяти лет. Он неоднократный участник республиканских и межрегиональных конкурсов.
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