Детские сады Баксанского района признали одними из лучших в России





Детские сады Баксанского района в числе лучших по стране. Начальная школа детский сад в селе Куба-Таба и дошкольное образовательное учреждение при 3-ей школе Атажукино стали победителями смотра-конкурса, организованного Федеральным экспертным советом системы образования при Федерации развития образования. В смотре-конкурсе, который организовал Федеральный экспертный совет системы образования, участвовали восемь тысяч детских садов со всей России. В их числе – образовательное учреждение для малышей при третьей школе села Атажукино. Работает оно уже почти 30 лет. За это время специалисты накопили богатый опыт в образовании и воспитании. Вдумчивый подход к каждому ребенку и развитые профессиональные навыки позволили педагогам стать победителями на уровне страны. Лидеров в смотре-конкурсе в номинации «Детский сад года» было 500. Среди лучших – и начальная школа – детский сад Куба-Табы. В работе здесь руководствуются принципом: «Верно организованное обучение – прямая дорога к полноценному развитию личности ребенка».